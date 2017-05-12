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NaviBand в финале "Евровидения" необходимо справиться с волнением - эксперт

13.05.2017 12:16 — Новости Культуры | БелТА  
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NaviBand в финале "Евровидения" необходимо справиться с волнением - эксперт

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусской группе NaviBand, которая выступит сегодня в финале "Евровидения-2017" в Киеве, необходимо справиться с волнением. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА композитор голливудской компании Hill Top Records Валерий Головко.

"Применительно к "Евровидению" могу сказать следующее: никакие спецэффекты и режиссерские находки не заменят музыку, - отметил Валерий Головко. - В оценке второго полуфинала предпочту избежать конкретизаций, за исключением выступления наших ребят. Я уже давно высказал свою позицию: участники от Беларуси должны приезжать на "Евровидение" с песнями, которые стилистически близки, и прекратить влезать в прокрустово ложе формата. Сквозь призму этой позиции, NaviBand - удача. Выступление этой группы было достойным. Меня несколько удивили восторги по поводу исполнения песни на родном языке. На мой взгляд, это более чем естественно".

"В финале крайне необходимо справиться с волнением. Чистое интонирование, как показала практика, - не самый принципиальный элемент при оценке конкурсантов, но при очевидных огрехах шансы исполнителей резко снижаются", - уверен известный композитор.

Как сообщалось, группа NaviBand с песней "Гісторыя майго жыцця" выступит в финале "Евровидения-2017" под третьим номером. Финал в прямом эфире будут транслировать телеканалы "Беларусь 1" и международный спутниковый "Беларусь 24", а также официальный сайт Белтелерадиокомпании tvr.by. Трансляция начнется в 22.00.

Свои песни представят 26 стран: по десять исполнителей из каждого полуфинала, организаторы конкурса - страны Большой пятерки - Германия, Франция, Италия, Испания и Великобритания, которые попадают в финал автоматически, и хозяйка нынешнего "Евровидения" Украина.

В финале конкурса голосуют все страны-участницы. Телефонные номера для голосования будут объявлены комментатором, а также обозначены эфирной графикой во время прямой трансляции. В соответствии с правилами, белорусские телезрители не могут голосовать за песню своей страны.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Участники от Беларуси должны приезжать на "Евровидение" с песнями, которые стилистически близки, и прекратить влезать в прокрустово ложе формата".

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