13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группе NaviBand, которая сегодня вечером выступит в финале "Евровидения", нужны вера и поддержка белорусов. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал член жюри национального отбора на "Евровидение-2017", представитель Беларуси на этом песенном конкурсе в 2015 году Юрий Навроцкий (Uzari).

"Я всегда болею за нашу страну. Что бы ни происходило в финале, я рад, что NaviBand в него прошли, что выступление ребят оценили, что наш родной язык прозвучит еще раз со сцены "Евровидения". Удачи им в финале! Ксении и Артему сейчас нужна наша вера и поддержка. NaviBand - достойный музыкальный продукт, и я уверен, что нам не будет стыдно за этих исполнителей", - сказал Uzari.

Музыкант признался, что по личному опыту представляет накал страстей, который сейчас царит на евровидийной площадке. Uzari в разные годы был на взрослом и детском конкурсах как исполнитель и композитор-аранжировщик. "Понятно, что наши ребята нервничают и переживают, за них все-таки болеет вся страна", - заметил он.

В целом Юрий Навроцкий считает, что "Евровидение" - подходящая площадка для того, чтобы демонстрировать культуру, традиции и язык своей страны, а потому целиком поддерживает исполнение участниками конкурсной песни по-белорусски.

Собеседник также рассказал, что давно знаком с солистами NaviBand Ксенией и Артемом. "Ксюша и я в разное время учились у одного и того же педагога по вокалу. Артема тоже хорошо знаю", - рассказал Uzari.

"Я был в национальном жюри в этом году, мы действительно выбирали лучшего, и я отстаивал именно NaviBand. Я сторонник развития национальной культуры", - заверил исполнитель.

Как сообщалось, группа NaviBand с песней "Гісторыя майго жыцця" выступит в финале "Евровидения-2017" под номером 3. Финал в прямом эфире будут транслировать телеканалы "Беларусь 1" и международный спутниковый "Беларусь 24", а также официальный сайт Белтелерадиокомпании tvr.by. Начало трансляции в 22.00.

В финале свои песни представят 26 стран: по десять исполнителей из каждого полуфинала, организаторы конкурса - страны Большой пятерки - Германия, Франция, Италия, Испания и Великобритания, которые попадают в финал автоматически, и хозяйка нынешнего "Евровидения" Украина.-0-