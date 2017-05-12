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Биеннале современного искусства открылась в Венеции

13.05.2017 14:40 — Новости Культуры | БелТА  
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Биеннале современного искусства открылась в Венеции

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основной проект 57-й международной Венецианской биеннале современного искусства Viva arte viva ("Да здравствует живое искусство!"), а также 86 национальных экспозиций, в том числе Беларуси, открылись сегодня для широкой публики, сообщает БЕЛТА.

Как сообщили в Министерстве культуры, на биеннале дебютировал кураторский проект известного белорусского художника Романа Заслонова. Соавторами выступили продюсер Виктор Лобкович и режиссер Сергей Талыбов. Арт-проект "Стол" представляет собой 32-минутное видео более чем из 20 мини-сцен, непрерывно сменяющих друг друга на фоне главного и неизменного объекта - ровной поверхности стола. Таким образом, стол становится не просто "сценой", на которой разворачиваются драматические, комические и философские сюжеты, но и главным свидетелем и даже действующим лицом каждого из них. Зрителю предлагается не просто наблюдать за происходящим со стороны, но буквально оказаться за одним столом с героями видео-арта.

По завершении биеннале увидеть проект Романа Заслонова в залах Национального центра современных искусств в Минске смогут и белорусские зрители.

57-я Венецианская биеннале - один из наиболее известных мировых художественных форумов, посвященных современному искусству, будет работать до 26 ноября.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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57-я Венецианская биеннале - один из наиболее известных мировых художественных форумов, посвященных современному искусству

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