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Милашки и очаровашки. Более 300 собак привезли в Гродно на выставку
13.05.2017 15:45 — Новости Культуры | Tut.by
В Гродно проходит республиканская выставка собак всех пород. На ней собралось около 300 участников из Беларуси, России, Польши и Литвы. Оценивают конкурс также специалисты из этих стран. Участвуют как щенки, так и взрослые собаки, среди участников много представителей редких пород. На выставке можно не только полюбоваться красивейшими представителями самых разных пород, но и пообщаться с опытными заводчиками из Беларуси и ближнего зарубежья.
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Участвуют как щенки, так и взрослые собаки, среди участников много представителей редких пород.
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