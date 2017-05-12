Милашки и очаровашки. Более 300 собак привезли в Гродно на выставку

В Гродно проходит республиканская выставка собак всех пород. На ней собралось около 300 участников из Беларуси, России, Польши и Литвы. Оценивают конкурс также специалисты из этих стран. Участвуют как щенки, так и взрослые собаки, среди участников много представителей редких пород. На выставке можно не только полюбоваться красивейшими представителями самых разных пород, но и пообщаться с опытными заводчиками из Беларуси и ближнего зарубежья.



































































































