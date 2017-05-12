13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. NaviBand уверенно смотрится на сцене "Евровидения". Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал лидер музыкального коллектива "Дрозды" Виталий Карпанов.

Музыкант доволен выступлением NaviBand на "Евровидении" и надеется на победу Беларуси в конкурсе. "Наши ребята смотрелись в полуфинале уверенно, мне очень понравился их номер. Все радостно вздохнули, когда именно NaviBand продюсеры объявили вторыми. Для Беларуси это уже маленькая победа. Непонятно, что будет дальше, но уже преодолена многолетняя планка, которую нам всегда было сложно взять. Причем, здорово, что песня на белорусском языке. Все органично, и белорусы показали красоту своей культуры. Ребята - молодцы, мы гордимся ими. И думаю, что шансы на победу есть. Группа "Дрозды" - за первое место NaviBand!", - заявил Виталий Карпанов.

Как сообщалось, группа NaviBand с песней "Гісторыя майго жыцця" выступит в финале "Евровидения-2017" под номером 3. Финал в прямом эфире будут транслировать телеканалы "Беларусь 1" и международный спутниковый "Беларусь 24", а также официальный сайт Белтелерадиокомпании tvr.by. Начало трансляции в 22.00.

В финале свои песни представят 26 стран: по десять исполнителей из каждого полуфинала, организаторы конкурса - страны Большой пятерки - Германия, Франция, Италия, Испания и Великобритания, которые попадают в финал автоматически, и хозяйка нынешнего "Евровидения" Украина.-0-