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Элфийский язык зазвучал в московском метро
13.05.2017 17:03 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 мая — Sputnik. Ночной закрытый показ оперы на эльфийском языке "Сильмариллион. Памяти Толкина" в исполнении Академического большого хора РГГУ и Президентского симфонического оркестра состоялся в субботу на станции "Деловой центр" в Москве. Таким образом Московский метрополитен отметил 82-летие своего открытия.
© Sputnik Валерий Мельников
Показ приурочен к 82-летию Московского метрополитена
В полумраке станции метро появились Айнур и Валар, воплощенные московскими артистами-танцорами.
© Sputnik Валерий Мельников
"Сильмариллион. Памяти Толкина" прошел в исполнении Академического большого хора РГГУ и Президентского симфонического оркестра
Оперу-ораторию исполнили на эльфийском языке квенья, выдуманном писателем-фантастом, автором романа "Властелин колец" лингвистом Джоном Толкином.
© Sputnik Валерий Мельников
Ночной оперный концерт "Сильмариллион. Памяти Толкина"
Хор располагался на ступенях эскалатора — в холодном металлическом блеске.
© RUPTLY.
Эльфийские песни в московском метро
Слушателями ночной оперы стали более 500 человек: работники, коллеги и друзья московского метро, а также победители конкурсов, которые метрополитен проводил в своих официальных сообществах в социальных сетях. А трансляцию концерта в прямом эфире на официальном сайте мэра и правительства Москвы наблюдали тысячи человек.
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Московское метро отметило 82-летие весьма необычным способом.
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