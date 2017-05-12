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Элфийский язык зазвучал в московском метро

13.05.2017 17:03 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 мая — Sputnik. Ночной закрытый показ оперы на эльфийском языке "Сильмариллион. Памяти Толкина" в исполнении Академического большого хора РГГУ и Президентского симфонического оркестра состоялся в субботу на станции "Деловой центр" в Москве. Таким образом Московский метрополитен отметил 82-летие своего открытия.

Элфийский язык зазвучал в московском метро
© Sputnik Валерий Мельников
Показ приурочен к 82-летию Московского метрополитена

В полумраке станции метро появились Айнур и Валар, воплощенные московскими артистами-танцорами.

Элфийский язык зазвучал в московском метро
© Sputnik Валерий Мельников
"Сильмариллион. Памяти Толкина" прошел в исполнении Академического большого хора РГГУ и Президентского симфонического оркестра

Оперу-ораторию исполнили на эльфийском языке квенья, выдуманном писателем-фантастом, автором романа "Властелин колец" лингвистом Джоном Толкином.

Элфийский язык зазвучал в московском метро
© Sputnik Валерий Мельников
Ночной оперный концерт "Сильмариллион. Памяти Толкина"

Хор располагался на ступенях эскалатора — в холодном металлическом блеске.

(1:20 / 9.15Mb / просмотров видео: 74)
RUPTLY
© RUPTLY.
Эльфийские песни в московском метро

Слушателями ночной оперы стали более 500 человек: работники, коллеги и друзья московского метро, а также победители конкурсов, которые метрополитен проводил в своих официальных сообществах в социальных сетях. А трансляцию концерта в прямом эфире на официальном сайте мэра и правительства Москвы наблюдали тысячи человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Московское метро отметило 82-летие весьма необычным способом.

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