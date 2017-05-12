КИЕВ, 13 мая — Sputnik. Журналист британского ESC Radio Юэн Спенсер назвал группу NaviBand лучшим представителем Беларуси на конкурсе "Евровидение" за все годы, передает корреспондент Sputnik из Международного выставочного центра, где проходит конкурс.

Финал "Евровидения-2017" состоится вечером в субботу в Киеве, за победу в нем сразятся и белорусские конкурсанты — группа NaviBand. Корреспондент Sputnik узнал мнение иностранных журналистов и фанатов конкурса о шансах артистов.

"Эти ребята — лучшее, что было от Беларуси на "Евровидении" за все годы! Они очень искренние, артистичные, позитивные. Между ними чувствуется химия. Какое бы они место ни заняли, их песня уже в списке 26 лучших композиций Европы", — заявил британский журналист.

По признанию журналистки норвежского информационного агентства Маргарет, ей белорусы тоже очень понравились. "Очень хорошие ребята, у меня они явно в личном топ-10 — думаю, месте на восьмом", — призналась она Sputnik.

Армянские журналисты высоко оценили Беларусь: по их словам, подобный номер и песня заинтересовали многих.

"До второго полуфинала многие даже не знали, кто едет от Беларуси. А потом послушали — и все остались в восторге", — признались журналисты из Армении.

Не только журналисты, но и фанаты хорошо отзываются о NaviBand: так, многолетний поклонник конкурса Барт приехал из Бельгии, и по его признанию, песня на белорусском языке его заинтересовала.

"Они мне очень понравились — отличные ребята, позитивные и радостные. Да, есть много баллад и песен о любви, но всем уже хочется радоваться — это получается с песней Беларуси", — признался Барт.

Финал "Евровидения-2017" можно будет смотреть в прямом эфире телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 24" с 22:00. Белорусские конкурсанты выступят под номером 3.