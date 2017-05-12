Большой театр оперы и балета Беларуси отметит свой 84-й день рождения бесплатными экскурсиями

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический Большой театр оперы и балета Беларуси 25 мая отметит свой 84-й день рождения бесплатными экскурсиями, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

Желающих воспользоваться этой возможностью 25 мая ожидают в театре к 12.00. До 16.00 все пришедшие смогут погулять по театру и благодаря экскурсоводам узнать немало интересного о его истории и современной жизни.

Для того чтобы стать непосредственным участником праздника, потенциальным посетителям нужно пройти регистрацию до 22 мая. Подать заявку (записаться на экскурсию, творческие встречи и мастер-классы) можно как онлайн на сайте театра (bolshoibelarus.by), так и по телефонам: 8 (017) 334-11-56, 8 (033) 901-28-89 (МТС). Для детских групп ведется отдельная запись.

Счастливчики, которые успеют записаться на экскурсии в закулисную часть театра, смогут посетить мастер-классы по балету, актерскому мастерству, оперному пению, игре на ударных инструментах. Зрители увидят, где и как хранятся 40 тыс. костюмов, как накладывается театральный грим, а также встретятся с артистами в неформальной обстановке - на репетиции спектакля.

В фойе театра посетителей ожидают экскурсионная и интерактивная программы. Гримеры и бутафоры продемонстрируют свое мастерство - поделятся тонкостями создания реквизита и сценического грима. Будут организованы специальные фотозоны, посвященные операм "Евгений Онегин", "Седая легенда", "Волшебная флейта" и "Свадьба Фигаро".

В Камерном зале им. Л.П.Александровской можно будет увидеть театрализованные концерты, а также стать участниками творческих встреч со звездами оперы и балета. Архив Большого театра представит вниманию посетителей редкие фотодокументы, театральные афиши и публикации.

Государственный театр оперы и балета был открыт в Минске 25 мая 1933 года оперой "Кармен" с великой белорусской певицей Ларисой Александровской в заглавной партии. Таким образом, Беларусь обрела центр высокопрофессионального музыкально-драматического творчества и исполнительского искусства, приобщилась к европейскому оперному наследию, вошла в мировой культурный процесс.-0-