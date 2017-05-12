Пример NaviBand может стать стимулом для других белорусских музыкантов - мнение

13 мая, Киев /Корр. БЕЛТА/. Пример NaviBand может стать стимулом для других белорусских музыкантов. Такое мнение высказали корреспонденту БЕЛТА родители участников группы Наталья Михайловна и Александр Валерьевич Жук, Жанна Васильевна и Сергей Александрович Лукьяненко.

"Думаем, что белорусские авторы захотят работать активнее, перестанут опасаться, что их музыка на белорусском языке окажется невостребованной. В Беларуси есть интересные коллективы, и их охотно слушают", - считают Наталья и Александр Жук.

"Песни ребят очень тепло принимает публика разного возраста и разных стран. Музыка, энергетика объединяет людей, и в этом есть некая магия", - добавляет семья Лукьяненко.

Родители ребят с большим интересом окунулись в евровидийную кухню, которая остается за телевизионным кадром. "Мы не ожидали, что в течение всей евронедели будут такие напряженные дни, расписанные на репетиции, интервью, встречи. Это большая нагрузка, и для каждого артиста очень серьезный опыт", - поделились они.

Каждому, кто становится участником конкурса, очень важна поддержка. "Мы рады, что Артем и Ксения ее все время ощущали. Ведь ребят поддерживало такое большое количество людей. А еще во время конкурса в Киеве появился новый способ, как с легкостью улыбаться. Скажите: "Navi", - дали урок родители.-0-