ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пример NaviBand может стать стимулом для других белорусских музыкантов - мнение

13.05.2017 19:00 — Новости Культуры | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

13 мая, Киев /Корр. БЕЛТА/. Пример NaviBand может стать стимулом для других белорусских музыкантов. Такое мнение высказали корреспонденту БЕЛТА родители участников группы Наталья Михайловна и Александр Валерьевич Жук, Жанна Васильевна и Сергей Александрович Лукьяненко.

"Думаем, что белорусские авторы захотят работать активнее, перестанут опасаться, что их музыка на белорусском языке окажется невостребованной. В Беларуси есть интересные коллективы, и их охотно слушают", - считают Наталья и Александр Жук.

"Песни ребят очень тепло принимает публика разного возраста и разных стран. Музыка, энергетика объединяет людей, и в этом есть некая магия", - добавляет семья Лукьяненко.

Родители ребят с большим интересом окунулись в евровидийную кухню, которая остается за телевизионным кадром. "Мы не ожидали, что в течение всей евронедели будут такие напряженные дни, расписанные на репетиции, интервью, встречи. Это большая нагрузка, и для каждого артиста очень серьезный опыт", - поделились они.

Каждому, кто становится участником конкурса, очень важна поддержка. "Мы рады, что Артем и Ксения ее все время ощущали. Ведь ребят поддерживало такое большое количество людей. А еще во время конкурса в Киеве появился новый способ, как с легкостью улыбаться. Скажите: "Navi", - дали урок родители.-0-

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Думаем, что белорусские авторы захотят работать активнее, перестанут опасаться, что их музыка на белорусском языке окажется невостребованной. В Беларуси есть...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Большой театр оперы и балета Беларуси отметит свой 84-й день рождения бесплатными экскурсиями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика