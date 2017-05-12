КИЕВ, 13 мая — Sputnik. Букмекерские конторы прогнозируют лишь 21 место белорусской группе NaviBand в финале конкурса песни "Евровидение", передает корреспондент Sputnik из киевского МВЦ, где сейчас проходят репетиции шоу.

Финал "Евровидения-2017" состоится вечером в субботу — победителя конкурса из 26 стран выберут голосованием телезрителей и профессионального жюри.

Согласно ставкам букмекерских контор, победит в "Евровидении" португалец Сальвадор Собрал. Также в тройку лидеров войдут итальянец Франческо Габбани и болгарин Кристиан Костов. Белорусская группа NaviBand пока находится у букмекеров лишь на 21 месте, однако многие иностранные журналисты уверены, что белорусы смогут занять более высокие места.

С учетом NaviBand белорусские конкурсанты выходили в финал "Евровидения" пять раз : благодаря Диме Колдуну, группе 3+2, Тео и Алене Ланской. Самое высокое место для белорусов — 6-е (Колдун).

На последних же местах у букмекеров гречанка Demy, украинцы O.Torvald и испанец Манель Наварро.

Финал конкурса начнется в 22:00 по минскому времени. СМС-голоса для белорусов будут стоить 50 копеек, а свой голос за фаворита по телефону можно отдать за 61 копейку.

"Евровидение-2017" многие называют самым скандальным из всех — из-за ситуации с российской певицей Юлией Самойловой, которой был запрещен въезд в Украину. Европейский вещательный союз не смог урегулировать данную проблему, после чего российский "Первый канал" отказался от трансляции шоу.