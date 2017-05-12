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"Песня на белорусском - это прекрасно". Иностранные фанаты "Евровидения" о Naviband

13.05.2017 19:48 — Новости Культуры | Tut.by  
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Сегодня в Киеве пройдет финал «Евровидения». Незадолго до его начала мы заглянули в фан-зону на Крещатике, чтобы спросить у иностранных фанатов конкурса, как они оценивают белорусскую группу Naviband. Мексиканец, британцы и португальцы поделились мнением не только о песне, но о и нашей стране и мове.

Студент Яхия (на фото справа) приехал на «Евровидение» из Мексики. Говорит, что болеет за Болгарию и Армению, но хорошо знает и песню белорусов.


«Я очень люблю Naviband», — говорит он и начинает петь «Гісторыю майго жыцця» с самого начала.

Парень предполагает, что белорусы займут примерно пятнадцатое место в финале, но ему хотелось бы видеть Naviband в топ-10.

— Это очень важно для меня, потому что я люблю славянские языки и белорусский язык в частности. Он очень красивый.

Британцы Адриан и Лей не только слышали белорусский язык, но и вообще приехали в Киев на поезде из нашей страны. Они воспользовались пятидневным безвизовым режимом и побывали в Бресте и Минске.

— У вас по-настоящему дружелюбные люди, очень красивая природа и девушки. А еще нам очень запомнились зубры, которых мы видели недалеко от Бреста.


Положительно парни относятся и к представителям Беларуси на «Евровидении». Они предполагают, что Naviband войдет в топ-10 финалистов.

— У них веселая, очень подходящая под формат «Евровидения» песня.

Естественно, болеть британцы будут за своих, но считают, что объективно победы достойна либо Румыния, либо Италия.

А вот португальцы не только болеют за своего исполнителя, но и уверены в его победе. Naviband, по их прогнозам, должны войти в топ-15.

«Это очень хорошая музыка, которая показывает ваши национальные традиции. Этим она отличается от многих других», — считает работник фармкомпании Нуно (на фото справа).


Он говорит, что песня на национальном языке — явный плюс для выступающих.

— Португалия поет на португальском, Беларусь — на белорусском. Это прекрасно! Ведь «Евровидение» должно показывать разные культуры разных стран, а не английский язык.

Несмотря на языковой барьер, иностранцам песня Naviband запоминается как минимум по припеву. Например, его нам поет с подругами работница телевидения Холи из Британии. Говорит, что ей понравилось, как звучит белорусский язык.

— Я думаю, что они войдут в топ-10, но могут и в топ-5 войти. А вообще мне очень нравится Хорватия, я бы хотела чтобы они победили.


 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Мексиканец, британцы и португальцы поделились мнением не только о песне, но о и нашей стране и мове.

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