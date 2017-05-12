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Гай Фокс, солдаты и дамы. В Минске прошел "Viva, ровар"
13.05.2017 21:00 — Новости Культуры | Tut.by
В Минске прошел велокарнавал «Viva, ровар». Мероприятие проходит уже третий раз и с каждым годом собирает все большее количество участников. TUT.BY предлагает посмотреть, как проходил карнавал и оценить самые яркие наряды его участников.
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Велокарнавал "Viva, ровар" в нарядах
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