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Европа выбирает лучшую песню "Евровидения-2017". Мультимедийный онлайн TUT!

13.05.2017 21:45 — Новости Культуры | Tut.by  
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Сегодня определится финалист «Евровидения-2017». Для белорусов этот этап конкурса стал вдвойне интереснее, когда наши музыканты из Naviband удачно выступили во втором полуфинале и пробились в финал. На сцену выйдут представители 26 стран, 20 из которых участвовали в двух полуфиналах, а оставшиеся 6 — Украина, которая победила на конкурсе в прошлом году, а также страны - основательницы «Евровидения».


Фото: TUT.BY

Основным претендентом на победу называют представителя одной из стран-основательниц — итальянца Франческо Габбани. Он выступит с песней-победительницей фестиваля в Сан-Ремо в 2017 году Occidentali’s Karma. беларусь выйдет на сцену под третьим номером.

Букмекеры, которые поначалу не воспринимали белорусскую группу всерьез, но поменяли мнение незадолго до второго полуфинала, теперь прогнозируют, что Беларусь не поднимется выше 20-го места.

TUT.BY ведет мультимедийный онлайн финала.

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Напомним, впервые белорусские исполнители представляют песню на родном языке. Трансляция конкурса в Беларуси также ведется на белорусском языке. Финал можно посмотреть на телеканале «Беларусь 1», международном спутниковом телеканале «Беларусь 24», а также на официальном сайте медиахолдинга tvr.by.

Беларусь участвует в «Евровидении» с 2004 года. Пока лучшим результатом страны было шестое место в 2007 году. Тогда Дмитрий Колдун с песней Work your magic впервые вывел страну в финал и вошел в первую десятку лучших исполнителей.

 
 
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На сцену выйдут представители 26 стран, 20 из которых участвовали в двух полуфиналах, а оставшиеся 6 - Украина, которая победила на конкурсе в прошлом году, а также...

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