Сегодня определится финалист «Евровидения-2017». Для белорусов этот этап конкурса стал вдвойне интереснее, когда наши музыканты из Naviband удачно выступили во втором полуфинале и пробились в финал. На сцену выйдут представители 26 стран, 20 из которых участвовали в двух полуфиналах, а оставшиеся 6 — Украина, которая победила на конкурсе в прошлом году, а также страны - основательницы «Евровидения».



Фото: TUT.BY

Основным претендентом на победу называют представителя одной из стран-основательниц — итальянца Франческо Габбани. Он выступит с песней-победительницей фестиваля в Сан-Ремо в 2017 году Occidentali’s Karma. беларусь выйдет на сцену под третьим номером.

Букмекеры, которые поначалу не воспринимали белорусскую группу всерьез, но поменяли мнение незадолго до второго полуфинала, теперь прогнозируют , что Беларусь не поднимется выше 20-го места.

TUT.BY ведет мультимедийный онлайн финала.

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Напомним, впервые белорусские исполнители представляют песню на родном языке. Трансляция конкурса в Беларуси также ведется на белорусском языке. Финал можно посмотреть на телеканале «Беларусь 1», международном спутниковом телеканале «Беларусь 24», а также на официальном сайте медиахолдинга tvr.by.

Беларусь участвует в «Евровидении» с 2004 года. Пока лучшим результатом страны было шестое место в 2007 году. Тогда Дмитрий Колдун с песней Work your magic впервые вывел страну в финал и вошел в первую десятку лучших исполнителей.