На вход в Международный выставочный центр в Киеве за два часа до финала "Евровидения-2017" - огромная очередь. Здесь размещена масштабная сцена конкурса. В Киеве моросит дождь. Но это не портит настроения ожидающих, они в предвкушении красочного шоу.

В Киеве много иностранных гостей, поклонников конкурса, прибывших вслед за своими любимцами. Все дружелюбны, охотно позируют на камеру.

Британцы приехали в Киев из Беларуси - воспользовались возможностями пятидневного безвизового режима. Были в Бресте и Минске, и хотя увидеть удалось немного, им очень понравилась страна. На вопрос "Планируют ли приехать еще?" отвечают утвердительно. Белорусам желают на конкурсе успеха, песня группы NaviBand им нравится свои задором.

Британская песня лучшая, уверены гости из Великобритании.

Фанаты из Германии болеют за Изабеллу она же Левина. Певица очень популярна на родине. Они желают девушке победы. Белорусскую песню они слышали и, хотя не понимают о чем она, считают ее симпатичной.

Киевляне, конечно, рады празднику, который принес много положительных эмоций. "Хотим посмотреть концерт, слышали, что шоу будет очень ярким", - говорят хозяева. За Беларусь многие украинцы будут голосовать, очень искренние ребята, уверяют киевляне.

У парня с белорусским флагом с телефона раздается "Гісторыя майго жыцця". "NaviBand - вперед! В России много поклонников группы. Классные ребята!", - говорит он.

Болеем за NaviBand!

Жанна КОТЛЯРОВА,

Фото Геннадия ЖИНКОВА,

БЕЛТА.-0-