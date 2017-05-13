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Минский велокарнавал "Viva, ровар" в фото 360 и видео с земли и с высоты
13.05.2017 22:56 — Новости Культуры | Tut.by
Тысячи велосипедистов проехали по центру Минска в разнообразных нарядах в рамках традиционного велокарнавала «Viva, ровар!». Сбор участников прошел у стелы «Минск — город-герой!»,
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Тысячи велосипедистов проехали по центру Минска в разнообразных нарядах в рамках традиционного велокарнавала "Viva, ровар!". Сбор участников прошел у стелы "Минск -...
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