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Минский велокарнавал "Viva, ровар" в фото 360 и видео с земли и с высоты

13.05.2017 22:56 — Новости Культуры | Tut.by  
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Тысячи велосипедистов проехали по центру Минска в разнообразных нарядах в рамках традиционного велокарнавала «Viva, ровар!». Сбор участников прошел у стелы «Минск — город-герой!», велопарад проехал до «Минск Арены» и вернулся на гуляния в парк Победы. TUT.BY подготовил фото 360, а также видео с земли и воздуха с праздника любителей двухколесного транспорта.

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Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь, это бесплатно!


Внимание! В материале представлены фото 360. С помощью мышки вы сможете «прокрутить» изображения вокруг их оси, то есть вы как бы увидите все «вокруг» себя в каждом кадре. Опция доступна, если в правом нижнем углу фото появилась рамка или квадрат — значит, фотография полностью загрузилась. Пробуйте, ждем ваших отзывов!





 
Теги: Минск
 
 
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Тысячи велосипедистов проехали по центру Минска в разнообразных нарядах в рамках традиционного велокарнавала "Viva, ровар!". Сбор участников прошел у стелы "Минск -...

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