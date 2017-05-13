Тысячи велосипедистов проехали по центру Минска в разнообразных нарядах в рамках традиционного велокарнавала «Viva, ровар!». Сбор участников прошел у стелы «Минск — город-герой!», велопарад проехал до «Минск Арены» и вернулся на гуляния в парк Победы. TUT.BY подготовил фото 360, а также видео с земли и воздуха с праздника любителей двухколесного транспорта.

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