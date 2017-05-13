Свыше 100 уличных музыкантов и колективов приняли участие в фестивале "Место под солнцем", что прошел в Верхнем городе в Минске по случаю открытия сезонного проекта "Пешеходка" . По итогам фестиваля музыканты получат возможность выступать в течение года на 12 специальных площадках города. Камера TUT.BY посмотрела на старт фестиваля и уличного музыкального сезона в столице.

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Прямо на улицах Верхнего города работало профессиональное жюри, которые определят будущих уличных артистов. Они получат право выступать в переходах Минского метрополитена и на четырех площадках в историческом центре города. Организатором фестиваля выступил Минский городской исполнительный комитет.