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Начала работу "Пешеходка". Музыканты будут выступать в Верхнем городе все лето
13.05.2017 22:25 — Новости Культуры | Tut.by
Свыше 100 уличных музыкантов и колективов приняли участие в фестивале "Место под солнцем", что прошел в Верхнем городе в Минске по случаю открытия сезонного проекта
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Прямо на улицах Верхнего города работало профессиональное жюри, которые определят будущих уличных артистов. Они получат право выступать в переходах Минского метрополитена и на четырех площадках в историческом центре города. Организатором фестиваля выступил Минский городской исполнительный комитет.
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Свыше 100 уличных музыкантов и колективов приняли участие в фестивале "Место под солнцем", что прошел в Верхнем городе в Минске по случаю открытия сезонного проекта...
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