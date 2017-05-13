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NaviBand выступили в финале "Евровидения"
13.05.2017 22:41 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
КИЕВ, 13 мая — Sputnik. Белорусская группа NaviBand выступила в финале конкурса песни "Евровидение", передает корреспондент Sputnik из киевского МВЦ.
Финал "Евровидения-2017" проходит в эти минуты в Киеве: за победу сражаются представители 26 стран.
Уже выступили на сцене "Евровидения" и NaviBand — они были под номером три. Иностранные журналисты очень тепло встретили выступление белорусов и присоединились к флешмобу, спев вместе с белорусской делегацией песню.
Смотрите полное видео выступления NaviBand на "Евровидении":
Победителя "Евровидения-2017" назовут по итогам зрительского голосования, а также голосования профессионального жюри.
"Евровидение-2017" многие называют самым скандальным из всех — из-за ситуации с российской певицей Юлией Самойловой, которой был запрещен въезд в Украину. Европейский вещательный союз не смог урегулировать данную проблему, после чего российский "Первый канал" отказался от трансляции шоу.
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Среди иностранных журналистов белорусские участники - одни из фаворитов.
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