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NaviBand выступили в финале "Евровидения"

13.05.2017 22:41 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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КИЕВ, 13 мая — Sputnik. Белорусская группа NaviBand выступила в финале конкурса песни "Евровидение", передает корреспондент Sputnik из киевского МВЦ.

Финал "Евровидения-2017" проходит в эти минуты в Киеве: за победу сражаются представители 26 стран.

Уже выступили на сцене "Евровидения" и NaviBand — они были под номером три. Иностранные журналисты очень тепло встретили выступление белорусов и присоединились к флешмобу, спев вместе с белорусской делегацией песню.

Смотрите полное видео выступления NaviBand на "Евровидении":

Победителя "Евровидения-2017" назовут по итогам зрительского голосования, а также голосования профессионального жюри.

Букмекеры: в финале "Евровидения" белорусы займут 21-е место >>

"Евровидение-2017" многие называют самым скандальным из всех — из-за ситуации с российской певицей Юлией Самойловой, которой был запрещен въезд в Украину. Европейский вещательный союз не смог урегулировать данную проблему, после чего российский "Первый канал" отказался от трансляции шоу.

 
 
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Среди иностранных журналистов белорусские участники - одни из фаворитов.

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