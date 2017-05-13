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РЕПОРТАЖ: Как журналисты на "Евровидении-2017" болели за своих и не только
14.05.2017 04:34 — Новости Культуры | БелТА
Страсти в пресс-центре "Евровидения" во время финального шоу накаляются не на шутку. Все болеют за всех. Присоединяются к танцам, аплодируют. Такая всеобщая радость и праздник. В пресс-центре журналисты смотрят прямую трансляцию шоу, которое проходит буквально за стеной.
Белорусская группа NaviBand выступала третьей, и в пресс-центре белорусская делегация собралась большой командой. Подпевали Артему и Ксении, старались. Складным это пение назвать сложно, конечно. Зато искренне.
И польская делегация присоединилась. Тоже подпевали и подтанцовывали.
Выступает Натан из Австрии.
Группа из Молдовы влюбила в себя почти всех своей заводной песней и свадьбой на сцене.
Когда появляется визитка Италии на экранах, что творится! Итальянская делегация собирается вместе и неистовствует. Еще бы, букмекеры в течение всего времени ставок называли Франческо Габбани лидером "Евровидения-2017". Горячие итальянцы даже на столах танцуют. В масках обезьяны.
Другого фаворита нынешнего конкурса Салвадора Собрала из Португалии фаны, слушали, затаив дыхание. Песня такая, надо смотреть на исполнителя и слушать. Но зато видели бы вы, что началось, когда Салвадор закончил! Скандировали, как на стадионе: Portugal, Portugal!
Группа поддержки представителя страны-хозяйки Украины тоже внушительная.
Под песню шведа Робина Бенгтссона танцевали немногочисленные поклонницы, но аплодировали все.
После объявления голосования на повторах фрагментов песен в пресс-центре все снова аплодировали и подпевали. И откуда только силы берутся…
Жанна КОТЛЯРОВА,
Фото Геннадия ЖИНКОВА,
БЕЛТА.-0-
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Страсти в пресс-центре "Евровидения" во время финального шоу накаляются не на шутку. Все болеют за всех. Присоединяются к танцам, аплодируют. Такая всеобщая радость...
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