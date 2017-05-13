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РЕПОРТАЖ: Как журналисты на "Евровидении-2017" болели за своих и не только

14.05.2017 04:34 — Новости Культуры | БелТА  
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РЕПОРТАЖ: Как журналисты на "Евровидении-2017" болели за своих и не только

Страсти в пресс-центре "Евровидения" во время финального шоу накаляются не на шутку. Все болеют за всех. Присоединяются к танцам, аплодируют. Такая всеобщая радость и праздник. В пресс-центре журналисты смотрят прямую трансляцию шоу, которое проходит буквально за стеной.

Белорусская группа NaviBand выступала третьей, и в пресс-центре белорусская делегация собралась большой командой. Подпевали Артему и Ксении, старались. Складным это пение назвать сложно, конечно. Зато искренне.

И польская делегация присоединилась. Тоже подпевали и подтанцовывали.

Выступает Натан из Австрии.

Группа из Молдовы влюбила в себя почти всех своей заводной песней и свадьбой на сцене.

Когда появляется визитка Италии на экранах, что творится! Итальянская делегация собирается вместе и неистовствует. Еще бы, букмекеры в течение всего времени ставок называли Франческо Габбани лидером "Евровидения-2017". Горячие итальянцы даже на столах танцуют. В масках обезьяны.

Другого фаворита нынешнего конкурса Салвадора Собрала из Португалии фаны, слушали, затаив дыхание. Песня такая, надо смотреть на исполнителя и слушать. Но зато видели бы вы, что началось, когда Салвадор закончил! Скандировали, как на стадионе: Portugal, Portugal!

Группа поддержки представителя страны-хозяйки Украины тоже внушительная.

Под песню шведа Робина Бенгтссона танцевали немногочисленные поклонницы, но аплодировали все.

После объявления голосования на повторах фрагментов песен в пресс-центре все снова аплодировали и подпевали. И откуда только силы берутся…

Жанна КОТЛЯРОВА,

Фото Геннадия ЖИНКОВА,

БЕЛТА.-0-

 
 
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Страсти в пресс-центре "Евровидения" во время финального шоу накаляются не на шутку. Все болеют за всех. Присоединяются к танцам, аплодируют. Такая всеобщая радость...

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