Сальвадор Собрал

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Триумфатор "Евровидения-2017" из Португалии Сальвадор Собрал на пресс-конференции по итогам финала заявил, что ему трудно понять результаты голосования. Об этом сообщает ТАСС.

При этом певец скромно отметил, что не считает себя новым героем своей страны. По его словам, реальный герой Португалии - это футболист Роналдо. В то же время Сальвадор Собрал признал важность своей победы в конкурсе, в том числе потому, что со своей песней он выступал, как с гуманитарной миссией в поддержку беженцев в Европе.

Победитель "Евровидения" также поделился, что после возвращения на родину планирует отправиться в творческий тур и записать альбом.

Сальвадор Собрал из Португалии во время финала "Евровидения" получил самую большую поддержку по результатам суммарного голосования членов жюри и зрителей. Он набрал 758 баллов. На втором месте разместился 17-летний Кристиан Костов из Болгарии (615 баллов). Третье место у коллектива SunStroke Project из Молдовы (374 балла). Беларусь заняла в финале 17-е место (83 балла). Беларуси дали 12 баллов Азербайджан и Украина.

27-летний Сальвадор Собрал исполнил лирическую песню на родном языке "Amar pelos dois". Сальвадор Собрал - единственный исполнитель, кто выступил на малой сцене, при этом в его номере отсутствовало танцевальное сопровождение и использовался минимум световых эффектов. Португалец попал в финал по результатам выступления в первом полуфинале, однако он не принимал участие в первых репетициях из-за проблем со здоровьем. Известно, что у певца порок сердца. Как сообщали СМИ, он нуждается в пересадке сердца. -0-