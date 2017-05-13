14 мая, Киев /Корр. БЕЛТА/. Белорусская группа NaviBand, которая представила Беларусь на "Евровидении-2017", благодарна белорусам за поддержку, которую музыканты чувствовали на протяжении всего конкурса. Об этом Артем Лукьяненко и Ксения Жук рассказали журналистам после завершения шоу.

"Мы старались быть честными во всем и сделали все, чтобы подарить радость. Очень устали, потому что этот конкурс - огромное испытание для артистов, - признались Ксения и Артем. - Но все время чувствовали поддержку Беларуси, за что хотим сказать большое спасибо".

Артем и Ксения, конечно, хотели самого лучшего результата, но нисколько не огорчены, что заняли 17-е место в финале. "Наша песня прозвучала дважды на "Евровидении", что самое главное. Мы считаем, что это важно для нашего языка, для нашей культуры", - сказали исполнители.

Артем и Ксения очень рады за Сальвадора Собрала - победителя нынешнего года из Португалии. Он искренний, он должен был стать победителем, считают они.

Ребята сами попытались в этот вечер получить удовольствие и немного расслабились, позволили себе отступить от сценария - в конце номера Артем поцеловал Ксению. "За несколько минут до выхода на сцену вспомнили о своей шутке три года назад, что расскажем журналистам о том, что мы вместе, когда окажемся в финале "Евровидения". Это не было срежиссировано, никто не знал, что на сцене произойдет", - рассказали ребята.

Участвовать еще раз в конкурсе артисты не планируют: "Это испытание, а мы музыканты, хотим писать песни, заниматься своей группой, летом планируем записать новый альбом. А 3 июня на площади у городской ратуши в Минске состоится наш часовой концерт, куда будет свободный вход. Мы будем рады играть для всех и таким образом поблагодарить за поддержку". -0-