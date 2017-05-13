14 мая, Киев /Корр. БЕЛТА/. Португалия победила на международном конкурсе песни "Евровидение-2017" в Киеве, передает корреспондент БЕЛТА.

Лавры победителя и хрустальный микрофон "Евровидения" португальцу Сальвадору Собралу принесла песня "Amar Pelos Dois". По результатам голосования он набрал 758 баллов.

Сальвадор Собрал - экстраординарный певец. Песня, которую для него написала сестра Луиза, известный автор и исполнитель, после первого полуфинала в одночасье взлетела в число фаворитов. Магнетизм и удивительная чувственность исполнения Сальвадора покорили зрителей.

Второе место занял Кристиан Костов из Болгарии, который набрад 615 баллов. Группа из Молдовы SunStroke Project расположилась не 3 месте набрав 374 балла.

Беларусь заняла в финале 17-е место. Беларуси дали 12 баллов Азербайджан и Украина.

Остальные конкурсанты расположились в следующей последовательности

Артисты из 26 стран вышли на сцену Международного выставочного центра в Киеве. Белорусская группа NaviBand исполнила песню на белорусском языке "Гісторыя майго жыцця" и заняла 17 место, набрав 83 балла.