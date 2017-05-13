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За час до объявления победителя "Евровидения-2017" букмекеры назвали Болгарию

14.05.2017 00:56 — Новости Культуры | БелТА  
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14 мая, Киев /Корр. БЕЛТА/. За час до объявления победителя "Евровидения-2017" букмекеры назвали Болгарию, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На второе место букмекеры поставили Португалию. Тройку замкнула Бельгия. А фаворит конкурса, которому прочили лавры победителя Франческо Габанни, занял четвертое место. Румыния стала пятой.

В десятку, по мнению букмекеров, войдут Швеция, Хорватия, Молдова, Великобритания, Норвегия.-0-

 
 
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На второе место букмекеры поставили Португалию. Тройку замкнула Бельгия.

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