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За час до объявления победителя "Евровидения-2017" букмекеры назвали Болгарию
14.05.2017 00:56 — Новости Культуры | БелТА
14 мая, Киев /Корр. БЕЛТА/. За час до объявления победителя "Евровидения-2017" букмекеры назвали Болгарию, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На второе место букмекеры поставили Португалию. Тройку замкнула Бельгия. А фаворит конкурса, которому прочили лавры победителя Франческо Габанни, занял четвертое место. Румыния стала пятой.
В десятку, по мнению букмекеров, войдут Швеция, Хорватия, Молдова, Великобритания, Норвегия.-0-
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На второе место букмекеры поставили Португалию. Тройку замкнула Бельгия.
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