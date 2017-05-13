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Подпевали всем Крещатиком. Как тысячи людей смотрели "Евровидение" в центре Киева
14.05.2017 04:01 — Новости Культуры | Tut.by
13 мая, в Киеве прошел финал муыкального конкурса «Евровидение-2017». Как тысячи украинцев и туристов болели за конкурсантов в главной фан-зоне на Крещатике — в фоторепортаже TUT.BY.
В субботу в Киеве целый день шел дождь, но это не помешало собраться в центре украинской столицы множеству людей. Они готовы были стоять в очередях по полчаса, чтобы попасть в фан-зону.
В самой фан-зоне все активно подпевали исполнителям. Судя по атмосфере, не только профессиональное жюри, но и простые украинцы поставили Naviband наивысшую оценку.
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Сегодня в Киеве шел дождь, но это не помешало собраться на фанзоне множеству людей.
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