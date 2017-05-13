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"Решили расслабиться и получить удовольствие". Naviband о выступлении на "Евровидении"

14.05.2017 02:34 — Новости Культуры | Tut.by  
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13 мая в Киеве прошел финал «Евровидения», на котором победила Португалия, а белорусы заняли 17 место. После подведения итогов Артем Лукьяненко и Ксения Жук рассказали журналистам о своих впечатлениях от конкурса и планах на будущее.


Naviband выступали под третьим номером с белорусскоязычной песней «Гісторыя майго жыцця». Ребята говорят, что результат голосования их не расстроил. «Мы сегодня решили расслабиться и получить удовольствие», — говорит Ксения. Ребята также рассказывают, что поцеловаться во время номера они решили всего за пару минут до выхода.

Сам факт своего выступления на «Евровидении» Naviband считают важным для культуры, белорусского языка и молодежи. Артем надеется, что они смогли объединить белорусов.

«Мы хочам сказаць „дзякуй“ нашай Беларусі за такую падтрымку, за такі флэшмоб. І Сяргей Міхалок спяваў нашу песню і некалькі дзён таму нам тэлефанаваў Аляксандр Саладуха, што крыху нетыпова», — рассказывает Артем Лукьяненко.

При этом у Naviband нет планов выступить на «Евровидении» еще раз. Артем говорит, что они хотят заниматься творчеством и музыкой. Благо, именно музыка, а не шоу, сегодня победила на конкурсе.

«Мы вельмі радыя за Партугалію. Мы паспелі з ім паразмаўляць, ён вельмі шчыры чалавек і ён павінен быў быць першым. І мы вельмі хочам, каб у наступным годзе да гэтага конкурсу адносіліся больш лёгка», — говорят Артем и Ксения, которые уже 3 июня выступят возле минской Ратуши.

 
 
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После подведения итогов ребята рассказали журналистам о своих впечатлениях.

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