Из музея во Франции украли экспонаты стоимостью более 1 млн евро

Музей изобразительных искусств Фурвьер французского города Лион был ограблен в ночь с 12 на 13 мая. Злоумышленники вынесли из него предметы, стоимость которых может превышать € 1 млн. Об этом сообщает телеканал France 3.

Среди украденных экспонатов оказалось главное сокровище музея — тиара Девы Марии, инкрустированная 1791 драгоценным камнем, и ряд других ценностей.

Грабители проникли в здание музея в 3.30 утра (4.30 мск). По словам следователей, это была группа «хорошо экипированных, решительных и организованных» людей, передает телеканал.

Музей Фурвьер был временно закрыт для посетителей.