NaviBand: нам даже звонил Солодуха

КИЕВ, 14 мая – Sputnik. Представлявшие Беларусь на международном песенном конкурсе "Евровидение-2017" музыканты из группы NaviBand поблагодарили белорусов за активную поддержку, передает корреспондент Sputnik из Международного выставочного центра в Киеве.



© REUTERS Gleb Garanich "Евровидение-2017" выиграл португалец Сальвадор Собрал

NaviBand заняли в финале популярного конкурса 17 место, однако после концерта признались, что настроение у них "классное",

"Хотим сказать большое спасибо Беларуси за такую поддержку: запустили классный флэшмоб, много кто пел нашу песню. Несколько дней назад нам даже позвонил Александр Солодуха, что очень нетипично. Очень много артистов и простых людей пели нашу композицию. Я считаю, что это очень важно для нашей страны, языка и культуры", – рассказал Артем Лукьяненко.

По словам музыкантов, два раза на всю Европу прозвучал белорусский язык – они счастливы из-за этого.

"Самое важное для нас то, что мы смогли внутри страны что-то такое создать и объединить людей. Конечно, мы рассчитывали на самый лучший результат, потому что иначе зачем вообще ехать на конкурс? Но, мне кажется, что мы отлично справились с задачей и были до конца честными со всеми: с прессой, с артистами, со зрителями", – уверены артисты.

Рассказали музыканты и о своем экспромте во время выступления на "Евровидении" – внезапном поцелуе.

"Поцелуй отрепетирован не был – мы это решили за несколько минут до выхода на сцену. Про это вообще никто не знал", — заверили NaviBand.

Больше на "Евровидение" участники NaviBand ехать не хотят – планируют сконцентрироваться на музыке. Уже 3 июня они обещают дать бесплатный концерт для поклонников у ратуши в Минске.

Победил в конкурсе в текущем году представитель Португалии Сальвадор Собрал с песней "Amar pelos dois". NaviBand были в финале только 17-е.