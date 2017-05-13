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NaviBand: нам даже звонил Солодуха

14.05.2017 08:00 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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КИЕВ, 14 мая – Sputnik. Представлявшие Беларусь на международном песенном конкурсе "Евровидение-2017" музыканты из группы NaviBand поблагодарили белорусов за активную поддержку, передает корреспондент Sputnik из Международного выставочного центра в Киеве.

NaviBand: нам даже звонил Солодуха
© REUTERS Gleb Garanich
"Евровидение-2017" выиграл португалец Сальвадор Собрал

NaviBand заняли в финале популярного конкурса 17 место, однако после концерта признались, что настроение у них "классное",

"Хотим сказать большое спасибо Беларуси за такую поддержку: запустили классный флэшмоб, много кто пел нашу песню. Несколько дней назад нам даже позвонил Александр Солодуха, что очень нетипично. Очень много артистов и простых людей пели нашу композицию. Я считаю, что это очень важно для нашей страны, языка и культуры", – рассказал Артем Лукьяненко.

По словам музыкантов, два раза на всю Европу прозвучал белорусский язык – они счастливы из-за этого.

"Самое важное для нас то, что мы смогли внутри страны что-то такое создать и объединить людей. Конечно, мы рассчитывали на самый лучший результат, потому что иначе зачем вообще ехать на конкурс? Но, мне кажется, что мы отлично справились с задачей и были до конца честными со всеми: с прессой, с артистами, со зрителями", – уверены артисты.

Рассказали музыканты и о своем экспромте во время выступления на "Евровидении" – внезапном поцелуе.

"Поцелуй отрепетирован не был – мы это решили за несколько минут до выхода на сцену. Про это вообще никто не знал", — заверили NaviBand.

Больше на "Евровидение" участники NaviBand ехать не хотят – планируют сконцентрироваться на музыке. Уже 3 июня они обещают дать бесплатный концерт для поклонников у ратуши в Минске.

Победил в конкурсе в текущем году представитель Португалии Сальвадор Собрал с песней "Amar pelos dois". NaviBand были в финале только 17-е.

 
Теги: Минск
 
 
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Артисты уверены, что они отлично справились с задачей и были до конца честными на сцене.

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