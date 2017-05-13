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"Евровидение-2017" выиграл португалец Сальвадор Собрал

14.05.2017 01:35 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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КИЕВ, 14 мая — Sputnik. Португалец Сальвадор Собрал стал победителем конкурса песни "Евровидение-2017", передает корреспондент Sputnik из киевского МВЦ.

"Евровидение-2017" выиграл португалец Сальвадор Собрал
© Sputnik/ Евгений Казарцев
NaviBand заняли 17-е место в финале Евровидения

Финал "Евровидения-2017" завершился в ночь с субботы на воскресенье: победителя определяли голосованием телезрителей и членов жюри.

Первую строчку по итогам суммирования голосов занял португалец Сальвадор Собрал. Таким образом, Португалия впервые за время своего участия (с 1964 года) заняла первое место в этом конкурсе.

Песню "Amar pelos dois" Сальвадора Собрала написала его сестра Луиза, она же первая и поздравила его с триумфом в конкурсе. Второй раз исполнять песню после объявления его победителем он вышел вместе с сестрой.

"Евровидение-2017" выиграл португалец Сальвадор Собрал
© REUTERS Gleb Garanich
Сальвадор Собрал с сестрой - автором песни

Вторую строчку занял представитель Болгарии Кристиан Костов, третью — группы Sunshine Project из Молдовы, что также стало лучшим результатом для этой страны.

"Евровидение-2017" выиграл португалец Сальвадор Собрал
© REUTERS Gleb Garanich
Кристиан Костов из Болгарии в финале "Евровидения"

Беларусь заняла лишь 17 место, последнуюю же строчку занял представитель Испании Манель Наварро.

"Евровидение-2017" многие называют самым скандальным из всех — из-за ситуации с российской певицей Юлией Самойловой, которой был запрещен въезд в Украину. Европейский вещательный союз не смог урегулировать данную проблему, после чего российский "Первый канал" отказался от трансляции шоу.

 
 
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Впервые за полсотни лет своего участия в "Евровидении" Португалия победила в конкурсе.

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NaviBand заняли 17-е место в финале Евровидения
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