КИЕВ, 14 мая — Sputnik. Португалец Сальвадор Собрал стал победителем конкурса песни "Евровидение-2017", передает корреспондент Sputnik из киевского МВЦ.



© Sputnik/ Евгений Казарцев NaviBand заняли 17-е место в финале Евровидения

Финал "Евровидения-2017" завершился в ночь с субботы на воскресенье: победителя определяли голосованием телезрителей и членов жюри.

Первую строчку по итогам суммирования голосов занял португалец Сальвадор Собрал. Таким образом, Португалия впервые за время своего участия (с 1964 года) заняла первое место в этом конкурсе.

Песню "Amar pelos dois" Сальвадора Собрала написала его сестра Луиза, она же первая и поздравила его с триумфом в конкурсе. Второй раз исполнять песню после объявления его победителем он вышел вместе с сестрой.



© REUTERS Gleb Garanich Сальвадор Собрал с сестрой - автором песни

Вторую строчку занял представитель Болгарии Кристиан Костов, третью — группы Sunshine Project из Молдовы, что также стало лучшим результатом для этой страны.



© REUTERS Gleb Garanich Кристиан Костов из Болгарии в финале "Евровидения"

Беларусь заняла лишь 17 место, последнуюю же строчку занял представитель Испании Манель Наварро.

"Евровидение-2017" многие называют самым скандальным из всех — из-за ситуации с российской певицей Юлией Самойловой, которой был запрещен въезд в Украину. Европейский вещательный союз не смог урегулировать данную проблему, после чего российский "Первый канал" отказался от трансляции шоу.