|
"Евровидение-2017" выиграл португалец Сальвадор Собрал
14.05.2017 01:35 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
КИЕВ, 14 мая — Sputnik. Португалец Сальвадор Собрал стал победителем конкурса песни "Евровидение-2017", передает корреспондент Sputnik из киевского МВЦ.
© Sputnik/ Евгений Казарцев
Финал "Евровидения-2017" завершился в ночь с субботы на воскресенье: победителя определяли голосованием телезрителей и членов жюри.
Первую строчку по итогам суммирования голосов занял португалец Сальвадор Собрал. Таким образом, Португалия впервые за время своего участия (с 1964 года) заняла первое место в этом конкурсе.
Песню "Amar pelos dois" Сальвадора Собрала написала его сестра Луиза, она же первая и поздравила его с триумфом в конкурсе. Второй раз исполнять песню после объявления его победителем он вышел вместе с сестрой.
© REUTERS Gleb Garanich
Сальвадор Собрал с сестрой - автором песни
Вторую строчку занял представитель Болгарии Кристиан Костов, третью — группы Sunshine Project из Молдовы, что также стало лучшим результатом для этой страны.
© REUTERS Gleb Garanich
Кристиан Костов из Болгарии в финале "Евровидения"
Беларусь заняла лишь 17 место, последнуюю же строчку занял представитель Испании Манель Наварро.
"Евровидение-2017" многие называют самым скандальным из всех — из-за ситуации с российской певицей Юлией Самойловой, которой был запрещен въезд в Украину. Европейский вещательный союз не смог урегулировать данную проблему, после чего российский "Первый канал" отказался от трансляции шоу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Впервые за полсотни лет своего участия в "Евровидении" Португалия победила в конкурсе.
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии