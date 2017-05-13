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NaviBand заняли 17-е место в финале Евровидения

14.05.2017 01:34 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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КИЕВ, 14 мая — Sputnik. Белорусская группа NaviBand заняла 17-е место в финале конкурса песни "Евровидение-2017".

NaviBand заняли 17-е место в финале Евровидения
© REUTERS Gleb Garanich
"Евровидение-2017" выиграл португалец Сальвадор Собрал

Финал "Евровидения" прошел в ночь с субботы на воскресенье в Киеве. Победителем его был признан португалец Сальвадор Собрал, исполнивший трогательную песню о любви.

Белорусские конкурсанты — группа NaviBand — понравились многим зарубежным журналистам, однако не смогли занять высоких мест.

Максимальные баллы от жюри Беларусь получила только из Азербайджана и Украины. После суммирования с баллами от телезрителей NaviBand оказались на 17 месте.

Таким образом, NaviBand добились более высокого результата, чем также финалисты группа 3+2, однако более низкого, чем Дима Колдун, Тео и Алена Ланская.

Всего Беларусь пять раз выходила в финал "Евровидения".

"Евровидение-2017" многие называют самым скандальным из всех — из-за ситуации с российской певицей Юлией Самойловой, которой был запрещен въезд в Украину. Европейский вещательный союз не смог урегулировать данную проблему, после чего российский "Первый канал" отказался от трансляции шоу.

 
 
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Максимально выступление белорусов оценили только члены профессионального жюри Украины и Азербайджана.

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Португалия победила на "Евровидении-2017", белорусская группа Naviband на 17 месте
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