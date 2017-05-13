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Победитель "Евровидения-2017" призвал ценить музыку со смыслом

14.05.2017 09:21 — Новости Культуры | БелТА  
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Победитель "Евровидения-2017" призвал ценить музыку со смыслом
Сальвадор Собрал

14 мая, Киев /Корр. БЕЛТА/. Победитель "Евровидения-2017" Сальвадор Собрал призвал ценить музыку со смыслом, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После победы он сказал журналистам, что сейчас люди живут в мире одноразовой музыки, не имеющей смысла. И победа его песни стала победой музыки со смыслом. "Музыка - это не фейерверк, музыка - это чувство, давайте вернем это", - сказал исполнитель.

Он назвал свою сестру Луизу, которая написала победную "Amar Pelos Dois", лучшим композитором. Луиза считает, что главное слагаемое успеха этой песни - ее простота. "Простота и то, как мой брат ее исполнил, - это основное. Когда он пел, я видела в его глазах каждое слово. Он сделал песню особенной", - сказала Луиза.

Своего брата она считает экстраординарным певцом. "Даже если он будет петь Happy Birthday - он сделает это блестяще", - сказала она.-0-

 
 
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"Музыка - это не фейерверк, музыка - это чувство, давайте вернем это", - сказал Сальвадор Собрал.

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