Путин сыграл на рояле перед встречей с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин исполнил на рояле мелодии двух песен — о Москве и Санкт-Петербурге. Глава государства наиграл мелодии популярных песен «Московские окна» и «Город над вольной Невой» в ожидании встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.





После выступления на открытии международного форума «Один пояс — один путь» Путин приехал в государственную резиденцию «Дяоюйтай» в западной части Пекина, где должна пройти серия его переговоров с зарубежными коллегами. В ожидании первого собеседника — Си Цзиньпина — Путин сел за рояль и исполнил пару мелодий.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами уточнил, что «пока (Путин) ждал начала двусторонней встречи с Си Цзиньпином, президент и поизучал бумаги справочные к предстоящей беседе, и заодно поиграл на рояле».

Путин уже неоднократно демонстрировал на публике свое умение играть на фортепиано. Так, в октябре 2010 года, будучи председателем правительства, он сыграл на пианино «С чего начинается Родина» на благотворительном концерте в поддержку деятельности России по борьбе с детскими онкологическими и офтальмологическими заболевания в Санкт-Петербурге, в январе 2014 года сыграл «Московские окна» студентам МИФИ.