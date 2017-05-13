14 мая, Киев /Корр. БЕЛТА/. Португалия победила на международном конкурсе песни "Евровидение-2017" в Киеве, передает корреспондент БЕЛТА.

Лавры победителя и хрустальный микрофон "Евровидения" португальцу Сальвадору Собралу принесла песня "Amar Pelos Dois". По результатам голосования он набрал 758 баллов.

Сальвадор Собрал - экстраординарный певец. Песня, которую для него написала сестра Луиза, известный автор и исполнитель, после первого полуфинала в одночасье взлетела в число фаворитов. Магнетизм и удивительная чувственность исполнения Сальвадора покорили зрителей.

Второе место занял Кристиан Костов из Болгарии, который набрал 615 баллов. Группа из Молдовы SunStroke Project расположилась на третьем месте, набрав 374 балла.

Беларусь заняла в финале 17-е место. Беларуси дали 12 баллов Азербайджан и Украина.

Артисты из 26 стран вышли на сцену Международного выставочного центра в Киеве. Белорусская группа NaviBand исполнила песню на белорусском языке "Гісторыя майго жыцця" и заняла 17-е место, набрав 83 балла.-0-