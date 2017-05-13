Российский композитор Владимир Матецкий отмечает юбилей

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известному российскому музыканту, композитору, продюсеру Владимиру Матецкому сегодня исполняется 65 лет.

Владимир Леонардович Матецкий родился в Москве в 1952 году. Музыкой он начал увлекаться еще в детстве. Первым инструментом будущего маэстро стало фортепиано: Владимир осваивал клавишные под руководством Софьи Моисеевны Карпиловской - ученицы выдающейся пианистки Елены Фабиановны Гнесиной. В пору юношеского увлечения Beatles Владимир Матецкий научился играть на гитаре и сочинил свои первые песни на английском языке. К слову, композитор до сих пор остается преданным поклонником ливерпульской четверки.

Окончив среднюю школу в 1969 году, Владимир Матецкий поступил в Московский институт стали и сплавов. Это время совпало с активными творческими поисками начинающего музыканта. Будучи студентом, он начал играть на бас-гитаре в популярной рок-группе "Удачное приобретение", которая исполняла в основном "фирменный" репертуар, но иногда звучали и композиции самого Матецкого. Ансамбль выступал на различных рок-фестивалях в Таллине, Горьком (Нижнем Новгороде), Одессе.

После ухода из "Удачного приобретения" Владимир Матецкий решил заняться собственной музыкальной карьерой. Первые успехи начинающего композитора не заставили себя ждать: в сотрудничестве с группами "Аракс" и "Карнавал" были записаны песни "Фортуна", "Больше не встречу". Общесоюзную известность принес Владимиру Матецкому альбом "Банановые острова", вышедший в 1983 году. Песни "Здравствуй, мальчик Бананан", "Робот", "Зебра" стали невероятно популярными без единого проигрывания по радио и телевидению.

В 1985 году по заказу телевизионных редакторов Матецкий пишет песню "Лаванда", которая в исполнении Софии Ротару и Яака Йоалы становится настоящим шлягером и до сих пор является "визитной карточкой" композитора. На этом творческое сотрудничество музыканта с Софией Ротару не прекратилось: за "Лавандой" последовали "Луна, луна", "Было, но прошло", "Дикие лебеди", "Хуторянка", "Засентябрило", "Лунная радуга", "Звезды как звезды".

По просьбе режиссера Василия Пичула Матецкий в 1988 году сочинил музыку и песни к фильму "Маленькая Вера". Работа была проделана в лихорадочном темпе, но выход кинокартины на большой экран задержался из-за конфликта с цензорами. Тем не менее "Маленькая Вера" появилась в прокате и стала культовым фильмом перестройки. Его показывали не только в СССР, но и на Западе, а во Франции был выпущен диск с саундтреком Владимира Матецкого. Впоследствии композитор работал над музыкой к лентам "В городе Сочи темные ночи" и "Мечты идиота".

От других авторов его поколения Владимира Матецкого отличает то, что он охотно работает не только с признанными мэтрами эстрады, но и с молодыми исполнителями. Его песни, спетые Катей Лель ("Огни"), группой "Ультра" ("Ультрафиолет"), Никитой ("Однажды"), Данко ("Малыш"), становятся хитами. В 1996 году композиция Владимира Матецкого "Позови меня в ночи", исполненная Владом Сташевским, была удостоена премии "Овация" как лучшая песня года.

Некоторое время Владимир Матецкий сотрудничал с российским телевидением, а также вел авторскую радиопрограмму "Слова и музыка Владимира Матецкого". Композитора часто приглашают в жюри всевозможных конкурсов, в том числе по отбору на "Евровидение". Он стал одним из соавторов песни "A Million Voices", исполненной на "Евровидении-2015" представительницей России Полиной Гагариной. При этом Владимира Матецкого сложно назвать медийной персоной. Он предпочитает не афишировать свою личную жизнь и старается привлекать внимание СМИ только тогда, когда делает что-то, связанное с музыкой.-0-