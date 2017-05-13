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NaviBand достойно выступили в финале "Евровидения" – Гюнешь

14.05.2017 12:20 — Новости Культуры | БелТА  
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NaviBand достойно выступили в финале "Евровидения" – Гюнешь
Гюнешь

14 мая, Минск /Надежда Матвеева - БЕЛТА/. Белорусские конкурсанты NaviBand достойно выступили в финале международного песенного конкурса "Евровидение-2017". Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА певица Гюнешь.

"Ребята позитивные, отличались от других, представили оригинальную песню на родном языке. На мой взгляд, Беларусь могла занять более высокую позицию, но и 17 место - хороший результат. Возможно, сказалось волнение (оно присутствовало у всех!) или чего-то не хватило, хотя сама идея была красивая. Очень болела за NaviBand", - отметила артистка.

В целом Гюнешь высоко оценила прошедшее евровизийное шоу. "Прозвучало много интересных песен. Рада, что угадала двойку победителей. Не сошлись прогнозы только по третьему месту. В целом мне понравилось то, что происходило на сцене. Не ожидала, что номер белорусов так придется по душе азербайджанской публике - от этой страны Беларусь получила 12 баллов", - сказала она.

Певица вместе с другими известными белорусскими артистами 11 мая, в день полуфинала, принимала участие в "Евровижн-пати", которое состоялось в одном из минских кафе в поддержку белорусской команды.

Как сообщалось, на международном конкурсе песни "Евровидение-2017" в Киеве одержала победу Португалия - представитель этой страны Сальвадор Собрал с песней Amar Pelos Dois. По результатам голосования он набрал 758 баллов. Второе место занял Кристиан Костов из Болгарии с 615 баллами. Группа из Молдовы SunStroke Project расположилась на третьем месте, набрав 374 балла. Белорусская группа NaviBand заняла в финале 17-е место.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Певица вместе с другими известными белорусскими артистами 11 мая, в день полуфинала, принимала участие в "Евровижн-пати", которое состоялось в одном из минских кафе...

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