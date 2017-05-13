КИЕВ, 14 мая – Sputnik. Европейский вещательный союз обнародовал результаты голосования по странам, предает корреспондент Sputnik.

Финал международного музыкального конкурса "Евровидение" прошел в ночь с субботы на воскресенье в Киеве , его победителем стал представитель Португалии Сальвадор Собрал . Белорусские участники, группа NaviBand заняли в тоге 17-е место.

Судя по опубликованной ЕВС информации, белорусских музыкантов на 8 баллов оценили телезрители из Украины, на шесть – из Грузии и Латвии, на четыре – из Польши. Три балла белорусам поставили зрители Чехии, два – Эстонии и Израиля и по одному баллу – Литва и Молдова.

От профессионального жюри NaviBand получили 12 баллов из Украины и Азербайджана, семь – из Австрии и пять – из Хорватии. Также три балла дало жюри из Греции и Молдовы, по два – Мальты, Болгарии и Латвии, по одному – Израиль и Великобритания.

Белорусские зрители конкурса 12 баллов присудили Болгарии, десять – Молдове и восемь – Венгрии. Португалия от Беларуси получила семь баллов, Бельгия – шесть, Норвегия – пять, Франция – четыре, Швеция – три. Два балла белорусы отдали Румынии и один балл – Украине.

Члены жюри в Беларуси присудили первое место Болгарии, второе – Португалии и третье – Швеции.

Сколько человек приняли участие в голосовании, Европейским вещательным союзом не разглашается.