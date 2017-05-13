Двадцатиметровая золотая башня появилась в Венеции

МИНСК, 14 мая – Sputnik. Инсталляция в виде двадцатиметровой золотой башни появилась 13 мая в Венеции в рамках Венецианской биеннале. Она пробудет на площади у "Коллекции Пегги Гуггенхайм" до 26 ноября, сообщает Designboom .



© AFP/ GABRIEL BOUYS "Стол": что представит Беларусь на Венецианской биеннале

Идея золотой башни появилась у американского художника Джеймса Ли Байерса, когда в 1982-м году он переехал в Венецию, ее уже реализовывали в берлинском музее Мартина-Гропиуса-Бау в 1990 году, а теперь повторили в Венеции.

Двадцатиметровая золотая башня – самая крупная работа Байраса, ее можно увидеть из разных концов города. В ней он попытался также отразить, как в Венеции сходятся культуры Запада и Востока.

Венецианская биеннале – один из наиболее известных мировых художественных форумов, посвященных современному искусству. В этом году биеналле пройдет в 87-й раз. Беларусь в Венеции представляет проект "Стол" художника Романа Заслонова. Уже в четвертый раз представители белорусского современного искусства участвуют в данном художественном форуме.

Проект "Стол" – 32-минутное видео из более чем двух десятков мини-сцен, непрерывно сменяющих друг друга на фоне главного и неизменного объекта – ровной поверхности стола. У зрителей есть шанс не просто наблюдать за происходящим, а буквально оказаться частью арт-объекта.