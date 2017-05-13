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"Во-первых, это красиво...": за кулисами модных показов Belarus Fashion Week
14.05.2017 15:48 — Новости Культуры | Tut.by
Яркий макияж, сложная прическа, дефиле и томительное ожидание — все это для того, чтобы пройтись по подиуму в наряде от модного дизайнера. За кулисами Belarus Fashion Week работа кипит целый день: армия визажистов и парикмахеров готовит моделей к показу, дизайнеры дают последние наставления, а команда помощников помогает девушкам и парням переодеться в считанные секунды. Фотограф TUT.BY Ольга Шукайло подсмотрела, что происходит за кулисами модных показов.
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За кулисами Belarus Fashion Week кипит работа: визажисты и парикмахеры готовят моделей к показу, а команда помощников помогает девушкам и парням переодеться в считанные...
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