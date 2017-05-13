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Поклонники и журналисты встречают NaviBand в аэропорту. LIVE
14.05.2017 16:24 — Новости Культуры | Tut.by
14 мая в Национальном аэропорту «Минск» приземлился рейс из Киева. На нем вернулись на родину белорусские участники «Евровидения-2017» группа NaviBand. Накануне Артем Лукьяненко и Ксения Жук по итогам голосования заняли
Победителем «Евровидения-2017» стал португальский исполнитель Сальвадор Собрал с песней Amar Pelos Dois.
Naviband выступали под третьим номером с белорусскоязычной песней «Гісторыя майго жыцця». После объявления результатов, ребята
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Ребята говорят, что результат голосования их не расстроил.
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