Поклонники и журналисты встречают NaviBand в аэропорту. LIVE

14 мая в Национальном аэропорту «Минск» приземлился рейс из Киева. На нем вернулись на родину белорусские участники «Евровидения-2017» группа NaviBand. Накануне Артем Лукьяненко и Ксения Жук по итогам голосования заняли 17-е место в финале «Евровидения». В аэропорту NaviBand встречают родные музыкантов, поклонники и журналисты. TUT.BY ведет прямую онлайн-трансляцию.







Среди встречающих — председатель партии БНФ Алексей Янукевич.

Победителем «Евровидения-2017» стал португальский исполнитель Сальвадор Собрал с песней Amar Pelos Dois.





Naviband выступали под третьим номером с белорусскоязычной песней «Гісторыя майго жыцця». После объявления результатов, ребята рассказали , что результат голосования их не расстроил. Сам факт своего выступления на «Евровидении» Naviband считают важным для культуры, белорусского языка и молодежи.