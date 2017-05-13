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Поклонники и журналисты встречают NaviBand в аэропорту. LIVE

14.05.2017 16:24 — Новости Культуры | Tut.by  
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14 мая в Национальном аэропорту «Минск» приземлился рейс из Киева. На нем вернулись на родину белорусские участники «Евровидения-2017» группа NaviBand. Накануне Артем Лукьяненко и Ксения Жук по итогам голосования заняли 17-е место в финале «Евровидения». В аэропорту NaviBand встречают родные музыкантов, поклонники и журналисты. TUT.BY ведет прямую онлайн-трансляцию.



Среди встречающих — председатель партии БНФ Алексей Янукевич.

Победителем «Евровидения-2017» стал португальский исполнитель Сальвадор Собрал с песней Amar Pelos Dois.


Naviband выступали под третьим номером с белорусскоязычной песней «Гісторыя майго жыцця». После объявления результатов, ребята рассказали, что результат голосования их не расстроил. Сам факт своего выступления на «Евровидении» Naviband считают важным для культуры, белорусского языка и молодежи.

 
Теги: Минск
 
 
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Ребята говорят, что результат голосования их не расстроил.

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