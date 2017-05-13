МИНСК, 14 мая — Sputnik. Участники коллектива NaviBand прилетели в Минск. Встречали музыкантов поклонники, журналисты и, разумеется, родственники.

"Нас очень поддерживали. Это была честь для нас, мы чувствовали гордость за страну. Спасибо всем белорусам за такую искреннюю поддержку. Мы почувствовали, что Беларусь объединилась через этот конкурс. Нам присылали видео, как песню пели в школах, кафе — и то же самое делали и украинцы", — рассказали музыканты.

Собравшиеся в аэропорту пели песню, с которой выступила группа на "Евровидении". Среди тех, кто был в аэропорту, были и коллеги — музыканты Саша Захарик и Александр Липницкий.

Кстати, именно Захарик написала, по признанию участницы коллективы Ксении Жук, первую поздравительную SMS.

"Поцеловаться решили за несколько минут до выхода на сцену. Решили рассказать про нашу любовь в финале "Евровидения", — поделились музыканты, комментируя флешмоб, который набирает популярность в соцсетях благодаря финальному поцелую музыкантов.

Музыканты признались, что им едва ли не каждый день говорили в Киеве "вітаю" и "дзякую". Группа уверена, что главное, что они сделали — рассказали про Беларусь и ее язык.

Благодаря Navi со сцены "Евровидения" впервые зазвучал белорусский язык, вероятно, потому среди встречающих был даже лидер партии КХП БНФ Алексей Янукевич, который приехал в аэропорт с розами.

Третьего июня музыканты планируют выступить у городской ратуши в Минске. Концерт будет посвящен дням шведской культуры, вход — бесплатный. А летом музыканты хотят погрузиться в создание новой музыки.