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В Минске прошла патриотическая акция "Слаўся, зямлі нашай светлае імя"

14.05.2017 17:39 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 мая — Sputnik. На площади Государственного флага в Минске прошла патриотическая акция "Слаўся, зямлі нашай светлае імя", приуроченная ко Дню государственного герба и флага Беларуси.

Участниками акции стали дипломанты музыкального конкурса, который с сентября прошлого года до 1 марта текущего проводил Первый национальный канал Белорусского радио.

Площадь Государственного флага вместила более 1700 участников, съехавшихся со всех регионов Беларуси, чтобы вместе спеть государственный гимн.

Сама патриотическая акция на площади Государственного флага представляла собой литературно-музыкальную постановку, где исполнялись стихи и песни белорусских авторов, посвященные Родине.

Более подробно о музыкальной акции читайте на белорусской версии Sputnik>>

 
Теги: Минск
 
 
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Площадь Государственного флага вместила более 1700 участников, съехавшихся со всех регионов Беларуси, чтобы вместе спеть государственный гимн.

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