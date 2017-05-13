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NaviBand: больше ни в каких конкурсах участвовать не будем!

14.05.2017 18:20 — Новости Культуры | БелТА  
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NaviBand: больше ни в каких конкурсах участвовать не будем!

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Артем Лукьяненко и Ксения Жук, представители Беларуси на международном конкурсе песни "Евровидение-2017", вернулись сегодня из Киева. По прилету домой ребята поделились своими впечатлениями с фанатами, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для нас участие в "Евровидении" было интересной историей. Ведь то, что происходит внутри конкурса, совершенно не похоже на те представления о конкурсе, когда смотришь его по телевизору. Это такая эмоция и тяжелый труд. Пока мы решили, что больше ни в каких конкурсах участвовать не будем!", - полушутя, полусерьезно сказали артисты.

На вопрос, что бы они пожелали представителям страны на будущих конкурсах, ребята ответили, что важно быть честными. "Нужно быть честными с собой, с песней, не придумывать никакие истории. Нужно верить, в то, что делаешь, не слушать никого, и работать с командой, которая тебя поддерживает", - считают ребята.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Это такая эмоция и тяжелый труд. Пока мы решили, что больше ни в каких конкурсах участвовать не будем!", - полушутя, полусерьезно сказали артисты.

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