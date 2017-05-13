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Фанаты встречали NaviBand в Минске с цветами и песней "Гісторыя майго жыцця"

14.05.2017 18:15 — Новости Культуры | БелТА  
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Фанаты встречали NaviBand в Минске с цветами и песней "Гісторыя майго жыцця"

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Артем Лукьяненко и Ксения Жук, представители Беларуси на международном конкурсе песни "Евровидение-2017", вернулись сегодня из Киева. Фанаты встречали NaviBand в Минске с цветами и песней "Гісторыя майго жыцця", передает корреспондент БЕЛТА.

Артем и Ксения поблагодарили всех за поздравления и ту поддержку, которую ощущали все время в Киеве. На конкурсе ребята почувствовали интерес к своей песне, к белорусскому языку, культуре страны, которую представляли. А с участниками из Норвегии ребята подружились и нашли много совпадений в звучании слов. Очень похоже, например, звучит фраза "Вельмі добра", а слово смак" имеет одинаковое значение.

Ребята очень устали, но сфотографировались со всеми поклонниками, ответили на все вопросы. И пригласили на свой концерт, который состоится у городской ратуши в Минске 3 июня.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Артем и Ксения поблагодарили всех за поздравления и ту поддержку, которую ощущали все время в Киеве. На конкурсе ребята почувствовали интерес к своей песне, к...

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