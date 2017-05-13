ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сестра победителя "Евровидения": даже "Happy Birthday" споет блестяще

14.05.2017 18:57 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 14 мая — Sputnik. Луиса Собрал, сестра победителя песенного конкурса "Евровидение" — португальца Сальвадора Собрала, раскрыла секрет триумфа песни у зрителей всей Европы.

Сестра победителя "Евровидения": даже "Happy Birthday" споет блестяще
© REUTERS Gleb Garanich
"Евровидение-2017" выиграл португалец Сальвадор Собрал

"Он сделал ее особенной. Порой мне кажется, можно дать моему брату исполнить Happy Birthday — и он это сделает блестяще", — призналась сестра победителя.

Девушка рассказала, что делала ставку на лиричность и простоту, которые будут понятны зрителю всего мира, передают украинские СМИ. Она также отметила, что ее брат блестяще исполнил композицию.

"Евровидение-2017" проходило в Киеве 9-13 мая, в нем принимали участие 42 страны — от Армении и до Австралии. Беларусь также боролась на музыкальном ринге — артисты из NaviBand в финале заняли 17-е место.

"Евровидение-2017" многие называют самым скандальным из всех, вспоминая ситуацию с российской певицей Юлией Самойловой. Девушке был запрещен въезд в Украину. Европейский вещательный союз не смог урегулировать данную проблему, после чего российский "Первый канал" отказался от трансляции шоу.

Читайте также:

NaviBand: больше никаких конкурсов! >>

Каждый день нам говорили "вітаю": NaviBand встретили в аэропорту >>

Песню "Гісторыя майго жыцця" спели пассажиры самолета "Белавиа" >>

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Автор песни, победившей на "Евровидении", раскрыла секрет ее успеха у зрителей из разных стран мира.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
NaviBand: больше ни в каких конкурсах участвовать не будем!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика