МИНСК, 14 мая — Sputnik. Луиса Собрал, сестра победителя песенного конкурса "Евровидение" — португальца Сальвадора Собрала, раскрыла секрет триумфа песни у зрителей всей Европы.



© REUTERS Gleb Garanich "Евровидение-2017" выиграл португалец Сальвадор Собрал

"Он сделал ее особенной. Порой мне кажется, можно дать моему брату исполнить Happy Birthday — и он это сделает блестяще", — призналась сестра победителя.

Девушка рассказала, что делала ставку на лиричность и простоту, которые будут понятны зрителю всего мира, передают украинские СМИ. Она также отметила, что ее брат блестяще исполнил композицию.

"Евровидение-2017" проходило в Киеве 9-13 мая, в нем принимали участие 42 страны — от Армении и до Австралии. Беларусь также боролась на музыкальном ринге — артисты из NaviBand в финале заняли 17-е место .

"Евровидение-2017" многие называют самым скандальным из всех, вспоминая ситуацию с российской певицей Юлией Самойловой. Девушке был запрещен въезд в Украину. Европейский вещательный союз не смог урегулировать данную проблему, после чего российский "Первый канал" отказался от трансляции шоу.

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