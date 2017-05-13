Легкоатлетический забег Family Run прошел 14 мая в Минске в парке Горького. Участие в нем приняли около 500 человек, самые младшие из которых «бежали» в колясках. Дистанция для атлетов составила всего километр. Лучших определяли не только по времени, но и по креативности костюмов и возрасту бегунов. TUT.BY пробежал «семейный» километр вместе с зарегистрированными участниками.

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