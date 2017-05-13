|
В парке Горького прошел семейный забег, самые маленькие "бежали" в колясках
14.05.2017 19:37 — Новости Культуры | Tut.by
Легкоатлетический забег Family Run прошел 14 мая в Минске в парке Горького. Участие в нем приняли около 500 человек, самые младшие из которых «бежали» в колясках. Дистанция для атлетов составила всего километр. Лучших определяли не только по времени, но и по креативности костюмов и возрасту бегунов. TUT.BY пробежал «семейный» километр вместе с зарегистрированными участниками.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Легкоатлетический забег Family Run прошел 14 мая в Минске в парке Горького. Участие в нем приняли около 500 человек, самые младшие из которых "бежали" в колясках. Дистанция...
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии