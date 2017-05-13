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борт Belavia, на котором возвращаются NaviBand, хором поет "Гiсторыю майго жыцця"
14.05.2017 20:35 — Новости Культуры | Tut.by
14 мая в Национальном аэропорту Минск приземлился рейс из Киева. На нем вернулись на родину белорусские участники «Евровидения-2017», группа NaviBand. Накануне Артем Лукьяненко и Ксения Жук по итогам голосования заняли
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Посмотрите, как пассажиры в едином порыве поют конкурсную песню белорусов и приветствуют их возгласами "Молодцы!" и "Красавцы".
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