ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

борт Belavia, на котором возвращаются NaviBand, хором поет "Гiсторыю майго жыцця"

14.05.2017 20:35 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

14 мая в Национальном аэропорту Минск приземлился рейс из Киева. На нем вернулись на родину белорусские участники «Евровидения-2017», группа NaviBand. Накануне Артем Лукьяненко и Ксения Жук по итогам голосования заняли 17-е место в финале «Евровидения».

В Сети появилось видео, снятое на борту самолета Belavia, на котором возвращались ребята. Посмотрите, как пассажиры в едином порыве поют конкурсную песню белорусов «Гiсторыя майго жыцця» и приветствуют их возгласами «Молодцы!» и «Красавцы!».

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посмотрите, как пассажиры в едином порыве поют конкурсную песню белорусов и приветствуют их возгласами "Молодцы!" и "Красавцы".

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
В парке Горького прошел семейный забег, самые маленькие "бежали" в колясках
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика