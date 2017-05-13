14 мая в Национальном аэропорту Минск приземлился рейс из Киева. На нем вернулись на родину белорусские участники «Евровидения-2017», группа NaviBand. Накануне Артем Лукьяненко и Ксения Жук по итогам голосования заняли 17-е место в финале «Евровидения».

В Сети появилось видео, снятое на борту самолета Belavia, на котором возвращались ребята. Посмотрите, как пассажиры в едином порыве поют конкурсную песню белорусов «Гiсторыя майго жыцця» и приветствуют их возгласами «Молодцы!» и «Красавцы!».

Пассажиры самолёта, на котором NaviBand возвращаются в Беларусь, поют песню "Гісторыя майго жыцця" pic.twitter.com/JEjPbl90VD — Вольная рэдакцыя (@svabodka) 14 мая 2017 г.