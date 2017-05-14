МИНСК, 14 мая — Sputnik. Участники "Евровидения" из Беларуси NaviBand рассказали, что едва ли не каждый день в Киеве их приветствовали белорусским "вітаю" и благодарили словом "дзякую". Многие признали, что белорусский язык очень мелодичный, а кто-то даже пожелал его выучить.

"Мы показали, кто такие белорусы, и спели на родном языке. Нас многие поддерживали. Мы общались с исполнителями из других стран, нашли много похожего друг в друге. Например, учили норвежский и узнали, что некоторые слова похожи. Например, "вельмі добра", "смак". Мы были рады узнать, что языки пересекаются, что много общего", — рассказала солистка группы Ксения Жук.

Музыканты позитивно оценили большое количество аутентичных песен в этом году.

"Азербайджан, Армения, Румыния… Время глобализации проходит, важно сказать миру, кто ты есть. Нам кажется, в следующем году будет еще больше разных культур", — поделились предположением участники.

Болгарские исполнители, летящие через Минск, рассказали, что белорусские музыканты удивительно дружелюбные и добрые. Вместе со встречающими группа исполнила отрывок песни, с которой ездили покорять Европу.

Музыканты пожелали белорусским исполнителям быть честными и не выдумывать PR-ходов. Они рассказали, что сделали все, чтобы в следующем году белорусских исполнителей воспринимали положительно.



© AFP/ SERGEI SUPINSKY NaviBand заняли 17-е место в финале Евровидения

"Евровидение-2017" многие называют самым скандальным из всех, вспоминая ситуацию с российской певицей Юлией Самойловой. Девушке был запрещен въезд в Украину. Европейский вещательный союз не смог урегулировать данную проблему, после чего российский "Первый канал" отказался от трансляции шоу.

Кроме того, неприятный инцидент произошел во время финала международного песенного конкурса. В ходе выступления Джамалы, победительницы "Евровидения" прошлого года, из толпы зрителей на сцену поднялся мужчина и, пританцовывая, снял с себя джинсы. Его задержала охрана конкурса.

Победителем в "Евровидении" в этом году стал португальский певец Сальвадор Собрал . Белорусская группа NaviBand заняла в финале по результатам голосования 17-е место.