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"Время показать, кто мы": NaviBand покорили Европу по-белорусски
14.05.2017 22:14 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 мая — Sputnik. Участники "Евровидения" из Беларуси NaviBand рассказали, что едва ли не каждый день в Киеве их
"Мы показали, кто такие белорусы, и спели на родном языке. Нас многие поддерживали. Мы общались с исполнителями из других стран, нашли много похожего друг в друге. Например, учили норвежский и узнали, что некоторые слова похожи. Например, "вельмі добра", "смак". Мы были рады узнать, что языки пересекаются, что много общего", — рассказала солистка группы Ксения Жук.
Музыканты позитивно оценили большое количество аутентичных песен в этом году.
"Азербайджан, Армения, Румыния… Время глобализации проходит, важно сказать миру, кто ты есть. Нам кажется, в следующем году будет еще больше разных культур", — поделились предположением участники.
Болгарские исполнители, летящие через Минск, рассказали, что белорусские музыканты удивительно дружелюбные и добрые. Вместе со встречающими группа исполнила отрывок песни, с которой ездили покорять Европу.
Музыканты пожелали белорусским исполнителям быть честными и не выдумывать PR-ходов. Они рассказали, что сделали все, чтобы в следующем году белорусских исполнителей воспринимали положительно.
© AFP/ SERGEI SUPINSKY
"Евровидение-2017" многие называют самым скандальным из всех, вспоминая ситуацию с российской певицей Юлией Самойловой. Девушке был запрещен въезд в Украину. Европейский вещательный союз не смог урегулировать данную проблему, после чего российский "Первый канал" отказался от трансляции шоу.
Кроме того, неприятный инцидент произошел во время финала международного песенного конкурса. В ходе выступления Джамалы, победительницы "Евровидения" прошлого года, из толпы зрителей на сцену
Победителем в "Евровидении" в этом году стал португальский
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Белорусские участники "Евровидения" рассказали, каким словам родного языка обучили конкурсантов из других стран.
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