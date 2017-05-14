Американский таблоид назвал образцовым поцелуй NaviBand

МИНСК, 14 мая — Sputnik. Конкурс "Евровидение" группа NaviBand назвала отличным опытом, кроме того, музыканты посчитали его подходящим поводом "немного пофривольствовать в финале".

"Поцеловаться решили за несколько минут до выхода на сцену. Решили рассказать про нашу любовь в финале "Евровидения", — поделились музыканты, комментируя флешмоб, который набирает популярность в соцсетях благодаря финальному поцелую музыкантов.

Американский таблоид BuzzFeed назвал образцовым поцелуй белорусских участников.