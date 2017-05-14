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Американский таблоид назвал образцовым поцелуй NaviBand
14.05.2017 20:20 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 мая — Sputnik. Конкурс "Евровидение" группа NaviBand назвала отличным опытом, кроме того, музыканты посчитали его подходящим поводом "немного пофривольствовать в финале".
"Поцеловаться решили за несколько минут до выхода на сцену. Решили рассказать про нашу любовь в финале "Евровидения", — поделились музыканты, комментируя
Американский таблоид BuzzFeed назвал образцовым поцелуй белорусских участников.
Пользователи соцсетей завели хештег #kissbelarus в поддержку белорусских участников "Евровидения". В конце исполнения своей песни белорусские музыканты поцеловались в прямом эфире. Подобного не было в ходе полуфинала или репетиций финала, поэтому
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