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Американский таблоид назвал образцовым поцелуй NaviBand

14.05.2017 20:20 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 мая — Sputnik. Конкурс "Евровидение" группа NaviBand назвала отличным опытом, кроме того, музыканты посчитали его подходящим поводом "немного пофривольствовать в финале".

"Поцеловаться решили за несколько минут до выхода на сцену. Решили рассказать про нашу любовь в финале "Евровидения", — поделились музыканты, комментируя флешмоб, который набирает популярность в соцсетях благодаря финальному поцелую музыкантов.

Американский таблоид BuzzFeed назвал образцовым поцелуй белорусских участников.

​Пользователи соцсетей завели хештег #kissbelarus в поддержку белорусских участников "Евровидения". В конце исполнения своей песни белорусские музыканты поцеловались в прямом эфире. Подобного не было в ходе полуфинала или репетиций финала, поэтому поцелуй солистов Ксении Жук и Артема Лукьяненко всех умилил.

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