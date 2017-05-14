15 мая, Минск /Татьяна Пастушенко - БЕЛТА/. Для победы на популярном песенном конкурсе "Евровидение" артист должен стать другом всей Европы. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА композитор и продюсер группы Aura Евгений Олейник.

"В этом году победила единственная песня, исполнитель которой не хотел победить и не показывал каждым своим движением, что он лучший. Музыка - это не спорт. Подходы Олимпиады здесь не работают. Думать о победе - задача руководителей национальной делегации. Артист же в свою очередь должен стать другом всей Европы. Только в таком случае простой европеец возьмет телефон и проголосует", - убежден Евгений Олейник.

"Моя лента в соцсети пестрит удивленными постами: "Как же картинка?", "Где номер победителя?", "Он не показал свой голос - за что (он занял первое место. - Прим. БЕЛТА)?". Объясняю: за то, что полюбился, и все, точка. Здесь как в отношениях - выбираешь сердцем. Я в процессе подготовки к разным музыкальным конкурсам для взрослых часто сталкиваюсь с переизбытком желания у артиста победить. И почти всегда это работает против результата", - пояснил эксперт.

Как сообщалось, на "Евровидении-2017", которое прошло в Киеве, триумфатором стал португалец Сальвадор Собрал с песней "Amar Pelos Dois". Белорусская группа NaviBand исполнила песню "Гісторыя майго жыцця" и заняла 17-е место в финале.-0-