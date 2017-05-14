Почему автору детективов проще издаваться в РФ, а не в Беларуси

Ирина Каренина, Sputnik.

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О себе Влада Юрьева честно говорит: не претендует на "большую" литературу, создает развлекательное чтение для тех, кто любит загадки. Предпочитает опираться на классику — Агату Кристи и Эдгара По, чьи книги можно разгадывать как головоломку и тренировать интеллект, считает, что у маньяков есть своя логика и что автору-женщине в современном мире пробиться не так легко, как кажется.

- Как попадают в такие крупные зарубежные издательства, которые, в общем-то, подмяли под себя большую часть книжного рынка?

— На самом деле, это гораздо проще, чем попасть в Беларуси в издательство небольшое. В "Эксмо" ты заходишь на сайт и видишь определенные критерии, строгие правила: нам нужно это и это, оно должно быть оформлено следующим образом. В белорусских издательствах я таких четких рекомендаций не получила, зато в некоторых случаях были намеки на печать за свой счет.

- У вас выходит целая серия — "Детектив-квест". Она будет объемной?

— Серия авторская, всего в ней планируется восемь романов — это то, что мы анонсируем и что я уже написала. Две из них уже вышли.

- Восемь книг — это много…



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— И много, и, на самом деле, очень страшно — потому что в тот момент, когда большая часть уже была написана, еще только шло обсуждение проекта, а состоится он или нет, я не знала. С другой стороны, и издательство можно понять: у них новый бренд, который они запускают, и нет уверенности, что автор завтра не решит уйти в валяние шерсти. Им тоже нужны какие-то гарантии.

- Хорошие условия предлагают молодому сочинителю? Многим кажется, что стоит попасть к крупному издателю — и все, твоя жизнь устроилась, скоро догонишь и перегонишь Джоан Роулинг по славе и достатку.

— Учитывая, насколько тяжело пробиться автору без имени и насколько велик риск для издательства, золотые горы никто не предлагает, и нужно к этому адекватно относиться. Поэтому с работы мы не увольняемся, в деревню не уезжаем.

- Новичку приходится нелегко?

— Тяжело быть русскоязычным писателем. Вплоть до того, что я видела в отзывах фразы в духе: "Книга неплохая, но постоянно спотыкаюсь о русские имена героев".

- Стоп-стоп! А какие тогда имена требуются?

— Иностранные! Люди настолько привыкли читать западных авторов, что им везде нужны в качестве героев Аманды, Саймоны и прочие.

- То есть нужно, по Аверченко, "взять себе иностранную фамилию Джон Смит" и сочинять что-то из заграничной жизни?

— Желательно еще и мужской псевдоним, потому что нередко слышишь: "Настороженно отношусь к авторам-женщинам". И что ты поделаешь? Не пол же менять!

- Очень часто авторов детективов позиционируют как людей, имеющих опыт работы в правовых структурах, пишущих книжки по реальным делам…

— Реальные дела — на самом деле ценнейший источник информации. Я не следователь, и если бы встретила преступников в реальной жизни, то бегала бы не за ними, а от них. Поэтому у меня немного другой подход. Когда-то в интернете наткнулась на золотую вещь — библиотеку криминальных файлов, где были собраны все уголовные дела из англоязычных стран — США, Австралии, Новой Зеландии с 1970-х и до наших дней. Там можно было ознакомиться с отчетами и документами, которые шли в итоге в суд, и найти что-то интересное.

В детективе ты стараешься показать, какие эмоции владеют человеком, какие поступки он под их влиянием совершает — не так, как в голливудских фильмах, когда хрупкая блондинка одна все расследует и выбивает ударом ноги двери. Читаешь показания свидетелей, чтобы понять, как в стрессовой ситуации держались невиновные, как вел себя преступник, какие методы использовались, чтобы его раскрыть. Мышление преступника — то, что ты не всегда можешь спрогнозировать. Материалы из жизни дают возможность разобраться, насколько далеко человек может зайти, от этого можно отталкиваться, придумывая сюжет. Находились такие эпизоды, которые были даже хуже, чем писатель мог вообразить.

- В кино, да и в книгах, часто любят преступника делать маньяком…

— Тот, кто психически здоров, не способен выдумать, что происходит в голове больного человека. С этой точки зрения отчеты психиатров — очень полезная вещь, в них все расписывается: что, как и почему. Авторы детективов любят иной раз маньяков вставлять в книги по поводу и без. "Преступление было совершено, потому что он сумасшедший!" — но это не объяснение. У маньяков есть внутренняя логика и аргументация, это для нас они безумцы, а для себя — совершенно нормальные люди.

- Автор сам знает, кто убийца?



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— Я из тех, кто знает это сразу. Есть те, кто садится и пишет по наитию — а к концу как сложится, так и сложится. А для меня все начинается с разработки схемы.

- Понятно, что детектив — это не роман "Война и мир". И все же, сколько времени требуется на то, чтобы написать книгу?

— Черновик текста может быть написан и за 2-3 недели. До этого я несколько месяцев придумываю, составляю схему, прорисовываю, собираю условное досье на каждого персонажа. И только когда все готово, начинаю записывать. Все зависит от того, насколько сложная тема, трудно ли получить консультации по различным вопросам. Но с черновым наброском самой истории я не люблю затягивать, потому что когда есть в голове уже продуманная картина, важно не потерять детали. Одна потерянная мелочь в финале обернется чем-то нелогичным.

- Какие чувства вы испытываете, когда книги выходят из печати?

— У меня нет ощущения, что все, несите цветы, я на поклон! Даже в напечатанной книге нахожу то, что могла бы сделать лучше.

- Для многих чтение детективов — разминка для ума, читаешь — и стремишься угадать, кто же преступник. Иногда ближе к концу получается!

— Когда вы к последним главам вычислили, кто убийца, это на самом деле не провал детектива. Если мы пишем книгу-головоломку и даем читателю ключи, он должен иметь возможность догадаться!