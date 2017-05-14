МИНСК, 15 мая — Sputnik. Тысячи поклонников и журналисты встретили в аэропорту победителя конкурса песни "Евровидение-2017" Сальвадора Собрала.

Финал конкурса песни "Евровидения-2017" состоялся вечером с субботы на воскресенье в Киеве, по его итогам победителем стал 27-летний португалец Сальвадор Собрал, исполнивший трогательную песню "Amar pelos dois".

В субботу вечером Собрал уже вернулся в Португалии — его встречать пришли тысячи поклонников и журналистов. За многолетнюю историю участия страны в "Евровидение" это — первая победа.

Одновременно с этим, вновь в интернете начали бурно обсуждать состояние здоровья португальца: ряд СМИ сообщали о том, что ему необходима пересадка сердца до конца года. Официальных подтверждений этой информации нет, а португальский телевещатель не комментировал сведения СМИ и заверял, что здоровье не помешает артисту выступать.

Уже в июле у Сальвадора Собрала запланирован ряд концертов в Португалии, также он как победитель "Евровидения" выступит и в странах Европы.

Песня победителя, "Amar pelos dois" — первая с 2007-го композиция полностью на национальном языке, победившая в "Евровидении", а также первая португалоязычная. Текст песни, хоть и не понятен большинству слушателей, но давно был опубликовано и переведен. Так, в ней поется следующее: "Если однажды тебя спросят обо мне, / скажи, что я жил, чтоб любить тебя. / До тебя я лишь существовал, / уставший и неспособный ничего дать".

По сообщениям португальских СМИ, местная вещательная компания уже предложила провести "Евровидение-2018" в арене Лиссабона.

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