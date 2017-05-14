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К роддому в Витебске пришла беременная косуля
15.05.2017 10:27 — Новости Культуры | Tut.by
Курьез произошел на днях на территории городского клинического роддома № 2: сюда пришла беременная косуля. Подробности сообщает
Косулю на территории учреждения здравоохранения увидел мужчина, который пришел навестить свою жену. Животное попало в западню — застряло между двумя заборами. Пытаясь выбраться из ловушки, поранилось о металлическую сетку.
Чтобы вызволить косулю, вызвали спасателей. Они извлекли раненое животное, однако отпускать его на свободу не стали, — отвезли в зоопарк. Местные специалисты займутся лечением косули.
Любопытный факт: вскоре выяснилось, что косуля была беременна.
Это уже третий случай за последний месяц, когда в Витебске появлялись лесные животные. 11 мая на автостоянке возле магазина «Веста» на проспекте Победы люди
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Курьез произошел на днях на территории городского клинического роддома № 2: сюда пришла беременная косуля. Подробности сообщает МЧС.
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